Donald Trump ve Twitter savaşı
Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına sansür uygulamayı sürdürüyor. Trump, Twitter'ın tutumuna yine Twitter'dan tepki gösterdi. Trump, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek “Twitter, 230’uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!” dedi.
ABD seçim sonuçları merakla beklenirken Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sansür uygulamaları gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Trump, Twitter'in sansür uygulamalarına tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek "Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!" dedi.