Donald Trump teslim oluyor!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da seçimlere müdahale suçlamasıyla yüzleşmek için Perşembe günü Georgia eyaletindeki bir mahkemeye gidip yetkililere teslim olacağını açıkladı.

Atlanta'da eski başkanın davasına bakan bir yargıç, kefalet bedelini 200 bin dolar olarak belirledi.

Anlaşma, Trump'ın tanıkları tehdit etmeye veya sindirmeye çalışmadığı sürece yargılanana kadar serbest kalabileceğini söylüyor.

Trump, şantaj ve yanlış beyanlar da dahil olmak üzere 13 suçlamayı da reddediyor.

Pazartesi günü yayınlanan mahkeme dosyasında, "Sanık, bu davada müşterek sanık veya tanık olduğu bilinen herhangi bir kişiyi korkutmak veya başka bir şekilde adaletin yerine getirilmesini engellemek için hiçbir eylemde bulunmayacaktır." denildi.

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Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da şunları yazdı:

"Buna inanabiliyor musun? Perşembe günü, Radikal Sol Bölge Savcısı Fani Willis tarafından TUTUKLANMAK üzere Atlanta, Georgia'ya gideceğim. Bu cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı bir koordinasyon içindedir."