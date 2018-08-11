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Donald Trump sabah niye Türkiye tweet'i attı?

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, ABD Başkanı Trump'ın attığı Türkiye tweet'inin zamanmasına dikkat çekerek "ortada düpedüz bir operasyon olduğu açıktır diye yazdı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:43
Donald Trump sabah niye Türkiye tweet'i attı?

Dolar TL karşısında rekor üstüne rekor kırıyor. Brunson krizi bahanesiyle Türkiye ekonomik olarak ABD'nin hedefine oturduldu. Berat Albayrak'ın piyasalara nefes olacak programı açıklayacağı sırada attığı Türkiye tweeti ortalığı karıştırdı. İşte bu zamanlamaya değinen Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Türkiye'ye nasıl operasyon yapıldığını yazdı.

BERAT ALBAYRAK'I BEKLEDİ
"(...)Kendi hatalarımızdan dolayı ayağımıza basılmasını anlarım. Lakin bugün sadece ayağımıza basılmıyor, birileri bu bahaneyle ayağımızı koparmaya çalışıyor.

Nasıl mı? En yakın örnekle izah edeyim... Türkiye ekonomisinin başındaki bakan çıkıp yeni döneme dair yol haritasını anlatacak, piyasalara güven verecek. 24 saat önce dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşu açıklama yapıyor “Türkiye’nin notunu düşürdük, daha da düşüreceğiz”

Yetmiyor... Sanki Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın mikrofonun başına geçmesini beklercesine Amerikan Başkanı’nın tam o an tweet atacağı tutuyor! Amerikan halkının büyük bir bölümü uykudayken, sabah saat 08.45’te Trump Türkiye’ye yönelik iki yeni ekonomik yaptırım açıklıyor. Ve o anda Türk ekonomi bakanı da yeni ekonomik programı açıklıyor.

İktidar partisinin ekonomideki hatalarını savunacak ve bugün geldiğimiz noktada bu hataların payını görmezden gelecek değilim. Ancak ortada düpedüz bir “operasyon” olduğu da açıktır.

Kendi hatalarımızla yüzleşip bunları düzeltmeye çalışırken şunu da görmek zorundayız: Amerika ve küresel finans sistemindeki tetikçileri-ortakları bu bahaneyle hazır fırsatını yakalamışken Türkiye’ye diz çöktürmek için büyük bir gayretle çalışmaktadır." (...)

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:43
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