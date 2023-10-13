Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Gallant'a böyle seslendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışına erken girdi.

Trump bu kapsamda art arda programlar düzenleyerek seçmeniyle buluşuyor.

Florida eyaletine bağlı Palm Beach ilçesinde başkanlık seçim çalışmaları kapsamında konuşan Trump'ın gündeminde İsrail-Filistin savaşı vardı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Trump, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef aldı.



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"Sen bir ahmaksın"

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Trump, "2 gece önce, Başkan Joe Biden'ın güvenlik ekibinin 'Umarım, Hizbullah (İsrail'e) kuzeyden saldırmaz çünkü orası en savunmasız nokta' şeklindeki ifadelerini okudum." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'a "ahmak" yakıştırması yapan Trump, "Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz' diyen biri ya da savunma bakanları var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın çünkü 'orası zayıf noktamız' dedi." diye konuştu.

"Hizbullah çok zekidir"

Trump, konuşmasında, "Bir dakika, Hizbullah çok zekidir. Hepsi çok zekidir. Bunu söylediğimde basının hoşuna gitmez. 'Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), 1,4 milyar insanı demir yumrukla kontrol ediyor. Çok zeki adam.' dedim. Ertesi gün beni mahvettiler." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail'de yaşananların emsalsiz olduğunu söyledi ve Hamas'ın saldırılarının arkasında muhtemelen İran'ın olduğunu iddia etti.