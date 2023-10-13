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Dünya Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Gallant'a böyle seslendi
Dünya

Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Gallant'a böyle seslendi

Yeniakit Publisher
2023-10-13 10:42:00 -
Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Gallant'a böyle seslendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a daha önce yaptığı bir açıklamayı da hatırlatarak "aptal" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışına erken girdi.

Trump bu kapsamda art arda programlar düzenleyerek seçmeniyle buluşuyor.

Florida eyaletine bağlı Palm Beach ilçesinde başkanlık seçim çalışmaları kapsamında konuşan Trump'ın gündeminde İsrail-Filistin savaşı vardı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Trump, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef aldı.

 
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"Sen bir ahmaksın"

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Trump, "2 gece önce, Başkan Joe Biden'ın güvenlik ekibinin 'Umarım, Hizbullah (İsrail'e) kuzeyden saldırmaz çünkü orası en savunmasız nokta' şeklindeki ifadelerini okudum." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'a "ahmak" yakıştırması yapan Trump, "Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz' diyen biri ya da savunma bakanları var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın çünkü 'orası zayıf noktamız' dedi." diye konuştu.

"Hizbullah çok zekidir"

Trump, konuşmasında, "Bir dakika, Hizbullah çok zekidir. Hepsi çok zekidir. Bunu söylediğimde basının hoşuna gitmez. 'Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), 1,4 milyar insanı demir yumrukla kontrol ediyor. Çok zeki adam.' dedim. Ertesi gün beni mahvettiler." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail'de yaşananların emsalsiz olduğunu söyledi ve Hamas'ın saldırılarının arkasında muhtemelen İran'ın olduğunu iddia etti.

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Yorumlar

FARKINIZ YOIK ÖNCE ZALİM SOYSUZ AHLAKSIZSINIZ....ahmaklık insani bir rütbedir!!! siz insan olamazsınız

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54

iranın 5000 tane nükleer silahı olaydı topunuzun ecdadınızn  tarihten buyana islam ülkeleri antik tarihtede iran hindistan nükleeri buldu bunlar antik tarihten buyana nükleer güç olamadılar abd rusya sayısında ama bunlar dışında kim varsa oldu yunanistan nükleerle ilgili kitapları hep iran hindistandan antik tarihte makedon iskender roma işgalcileriyle çaldılar ama bugün iran nükleer güç olsaydı 5000 tane nükleer silahı elbette dünya zalimlerine hindistan budistler abd kanada hepsine kan kusturmuştu nükleeri hint aryanları bulmuştu
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