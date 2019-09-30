Donald Trump halkı tehdit etti: Görevden alınırsam iç savaş çıkar

Hakkında azil soruşturması başlatılan ABD Başkanı Trump, hafta sonu yaptığı “beka” uyarısının ardından bir de “Kendisinin görevden alınmasının ülkede iç savaş benzeri bir kırılmaya yol açacağını” söyledi.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz Cumartesi günü Twitter hesabından paylaştığı 38 saniyelik videolu mesajda seçmenlerine “Sizin için savaştığım için beni durdurmak istiyorlar. Ülkemiz hiç olmadığı kadar tehlikede” demişti.

Trump Twitter'daki en son mesajında Dallas'taki bir kilisenin rahibi Robert Jeffress'in “Demokratlar başkanı görevden almayı başarırsa bu ulusumuzda ülkemizin hiçbir zaman atlatamayacağı iç savaş benzeri bir kırılmaya yol açar” yorumunu paylaştı.

Trump'ın ABD'li rahibin iç savaş uyarılı yorumunu paylaşması büyük tepki yarattı. Eski Hava Kuvvetleri pilotu olan ve Trump'ın 2016 seçiminde kazandığı Illinois'da bir bölgeyi temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger Pazar günü Twitter'dan paylaştığı mesajda “İç savaşın tahrip ettiği ülkeleri ziyaret ettim. Böyle bir alıntının bir Başkan tarafından tekrar paylaşılmasını hiç tahayyül etmemiştim. Çirkin ötesi” diye yazdı.

Kongre, diğer görüşmelerin peşinde

Trump hakkında azil soruşturmasını başlatan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu bu hafta oturumlara ve ifadeleri almaya başlıyor. Demokratlar azil soruşturmasını Noel öncesinde bitirmeyi amaçlıyor.

Temsilciler Meclisi hafta sonunda Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırmış ve elindeki belgeleri ilgili komisyonlarla paylaşmasını istemişti.

ABD Ulusal İstihbarat Başkan Vekili Joseph Maguire'ın geçtiğimiz hafta ifade verdiği İstihbarat Komisyonu'ndaki oturumda Kongre üyelerinden biri Başkan Trump'ın Kuzey Kore ve Türkiye gibi ülkelerle de yaptığı telefon görüşmelerini gündeme getirmiş, Trump'ın bu ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin örtbas çabası içinde olup olmama ihtimalini sorgulamıştı.

ABD Kongresi azil soruşturması sürecinde Trump'ın başka liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin deşifrelerinin peşinde. İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff Kongre'nin Trump'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve diğer dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerine erişmeye kararlı olduğunun mesajını vermiş, Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği endişelerini gerekçe göstermişti.

Kremlin: Putin ile görüşmeler, bizim iznimiz olmadan yayınlanamaz

Kremlin iki liderin telefon görüşmelerinin dökümünün ancak Rusya'nın da onay vermesi halinde yayınlanabileceğini savundu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Moskova'ya buna ilişkin bir sinyal göndermesi halinde, Rusya'nın konuyu ABD ile istişare etmeye hazır olacağını söyledi ancak görüşmelerin dökümünün yayınlanmasının diplomaside olağan bir uygulama olmadığını da belirtti.

Trump: Komite Başkanı vatan hainliğinden yargılanmalı

ABD Başkanı Donald Trump kendisi hakkında başlatılan azil soruşturmasını yürüten İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff'e yönelik sözlü saldırılarını da yoğunlaştırmış durumda. Trump, Schiff'in vatan hainliğinden tutuklanması gerektiğini savundu.

Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda “Adam Schiff hukuk dışı bir şekilde YALAN ve berbat bir açıklama uydurarak Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığım telefon görüşmesinin en önemli kısmıymış gibi gösterip yüksek sesle bunu Kongre'ye ve ABD halkına okudu. Telefon görüşmesinde dediklerimle ilgisi yoktu. Vatan hainliğinden tutuklama?” ifadelerini kullandı.