Donald Trump açıkladı: Büyük bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Biarritz kentinde G7 toplantısı kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Trump, "İngiltere ile şimdiye kadar olduğundan büyük, çok büyük bir ticaret anlaşması yapacağız." dedi.

Anlaşma için İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı zamana işaret eden Trump, "Bir noktada artık önlerinde engel olmayacak, ayak bileklerindeki çıpa olmayacak çünkü şu anda bu (çıpaları) var." ifadelerini kullandı.

JOHNSON: ABD'NİN TAVİZ VERMESİ GEREKİYOR

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Boris Johnson da Trump ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Habere göre İngiltere için “Amerikan pazarında büyük fırsatlar” olduğunu belirten Johnson, "Bu fırsatları kullanmak niyetindeyiz ancak ABD’li dostlarımızın taviz vermesi ve yaklaşımlarını açması gerekiyor çünkü şu anda çok fazla kısıtlama var." diye konuştu.

Brexit’in ardından ABD ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticareti 5 katına kadar artırabileceğini savunan Johnson, bunun nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili ise ayrıntı vermedi.

Theresa May'den görevi geçen ay devralan Johnson ile Trump son bir ayda haftada en az bir kez telefonda görüşmüştü ancak G7'deki buluşma Johnson'ın başbakan olarak Trump'la yüz yüze ilk görüşmesi oldu.

Trump, Johnson'ın katı Brexitçi tutumuna desteğini kamuoyu önünde sık sık yineliyor.