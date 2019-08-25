0553 313 94 23

Donald Trump açıkladı: Büyük bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere "ayak bileklerindeki çıpadan kurtulduğunda" bu ülke ile çok büyük bir ticaret anlaşması yapacaklarını söyledi.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:11
Donald Trump açıkladı: Büyük bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Biarritz kentinde G7 toplantısı kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Trump, "İngiltere ile şimdiye kadar olduğundan büyük, çok büyük bir ticaret anlaşması yapacağız." dedi.

Anlaşma için İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı zamana işaret eden Trump, "Bir noktada artık önlerinde engel olmayacak, ayak bileklerindeki çıpa olmayacak çünkü şu anda bu (çıpaları) var." ifadelerini kullandı.

JOHNSON: ABD'NİN TAVİZ VERMESİ GEREKİYOR

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Boris Johnson da Trump ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Habere göre İngiltere için “Amerikan pazarında büyük fırsatlar” olduğunu belirten Johnson, "Bu fırsatları kullanmak niyetindeyiz ancak ABD’li dostlarımızın taviz vermesi ve yaklaşımlarını açması gerekiyor çünkü şu anda çok fazla kısıtlama var." diye konuştu.

Brexit’in ardından ABD ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticareti 5 katına kadar artırabileceğini savunan Johnson, bunun nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili ise ayrıntı vermedi.

Theresa May'den görevi geçen ay devralan Johnson ile Trump son bir ayda haftada en az bir kez telefonda görüşmüştü ancak G7'deki buluşma Johnson'ın başbakan olarak Trump'la yüz yüze ilk görüşmesi oldu.

Trump, Johnson'ın katı Brexitçi tutumuna desteğini kamuoyu önünde sık sık yineliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:11
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF’den şehitler için baş sağlığı mesajı
    1. TFF’den şehitler için baş sağlığı..
    2. Eşi ve kızını öldüren şahıs: "Eşimi..
    3. Prof. Ahmet Alkın'dan evlilik uyarısı:..
    4. Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı
    5. Böylesi ancak mizahta olur! İsmi..
    6. Metrobüste yangın paniği!
    7. Devrekli genç işçi ormanda hayatını..
    8. Düğün alanına ulaştı, yolcuları..
    9. Anlaşmaları askıya aldılar! Füzeleri..
    10. Bingöl’de 1 ton 280 kilo esrar ile 500..
    11. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
    12. Avcılar Şükrübey’de bir metrobüsün..
    13. Denizde boğulan genç son yolcuğuna..
    14. Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonu:..
    15. Başkan Erdoğan Güneysu'da
    16. Bursa’da Vedat Bilir rüzgârı
    17. Katar, Gazze'de yoksul ailelere 100..
    18. Lübnan'dan, İsrail İHA'larına tepki
    19. Kim: Taviz vermeyeceğiz
    20. İsmail Saymaz Cübbeli Ahmet Hocayı..
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek