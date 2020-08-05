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Domuzlara karşı nöbet tutun adam eşini vurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, mısır bahçesinde yabani domuzlara karşı nöbet tutan Yakup Zengin (52), karanlıkta fark edemediği eşi Fati Zengin'i (49) tüfekle ateş ederek ölümüne sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 03:02:00 -
Domuzlara karşı nöbet tutun adam eşini vurdu

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Kezağzı köyünde meydana geldi. Mısır bahçesini yabanı domuz sürücünden korumak için nöbet tutan Yakup Zengin, o sırada bahçeye gelen eşi Fati Zengin'i fark edemedi.

Bazı sesler ve gölge gören Zengin, tüfekle ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Fati Zengin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla eşini vuran Yakup Zengin ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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