Domuzcu Canan'dan "pes" dedirten sözler! Tescilli terör sevici Akit'i "terör" üzerinden hedef aldı

Yeniakit.com.tr

Milli ve manevi değerlere sıralı hakaretler savurup, terör örgütlerini ve teröristleri güzelleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan "pes" dedirten bir çıkış geldi.

CHP'li Kaftancıoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısı üzerinden iktidarı hedef alırken, Akit Medya Grubu için de haddini aşan sözler sarf etti.

"Taksim’in göbeğinde 40 dakikada gezen kişi bunu yapıyor, sonrasında her şey çorap söküğü gibi çıkıyor. 'O bomba patlatılıncaya kadar hiç mi bir şey yoktu' sorusu vatandaş Canan olarak aklıma geliyor." diyen Kaftancıoğlu, ilk günden beri PKK terör örgütünün adını bir kere bile anmayıp, iktidarı hedef alan muhalefet değilmiş gibi, "Bu durumlar siyaset yapılacak bir şey değildir. Sorumlulukla ortak hareket edilmesi gereken durumlardır." ifadelerini kullandı.

Tescilli terör sevici Canan'a bak sen!

Yeniakit.com.tr'de yayınlanan, “Kılıçdaroğlu Ekim ayında ‘Kasım’ı bekleyin’ demişti! ‘Patlamayı mı kastetti?’ sorusu gündemde..” başlıklı haberini de hedefe koyan Kaftancıoğlu, CHP'li İBB Başkanı'nın riskli noktalardaki; peyzaj, çöp konteyneri ve bank inadını da destekleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ne yazık ki terör olayından sonra sanki tek sebebi İBB’nin koyduğu banklar olduğunu söyleniyor. Bir yayın kuruluşu bile demek istemiyorum. Genel Başkanımızın 'Kasım ayını bekleyin' sözlerini ilişkilendirip ahlaksızca süreçler yürütüyorlar.

İstiklal'deki terör saldırısı üzerinden Akit ile iktidarı hedefe koyan Kaftancıoğlu'nun terör ile teröristlere bakışı!