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Gündem Domuz nöbeti facia ile bitti: 1 ölü, 2 gözaltı
Gündem

Domuz nöbeti facia ile bitti: 1 ölü, 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
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Domuz nöbeti facia ile bitti: 1 ölü, 2 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ürünlerini korumak için domuz avına çıkan 3 kişiden 2'si, otların arasından gelen sesi domuz zannederek tüfekle ateş edince beraber nöbet tuttukları üçüncü kişi öldürdü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Manavgat Beşkonak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türk (47), bacanağı Ramazan T. (38) ve yeğeni Fatih T. (21) bir süredir olduğu gibi dün gece buğday tarlasına giren domuzlardan ürünlerini korumak için tarlalarına gittiler. Karahanlar mevkiinde bulunan tarlalarında domuz nöbetine giden 3 kişi tarla çevresinde dağılarak nöbete başladılar.

Bir süre sonra otlar arasından gelen sesi domuz sesi sanan Ramazan T. ve Fatih T. tüfekleriyle sesin geldiği yere ateş ettiler. Açılan ateş sonucunda Abdullah Türk başından ve vücudundan vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Manavgat Jandarma Karakolu, JASAT ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri 47 yaşındaki Abdullah Türk'ün bacanağı Ramazan T. ve yeğeni Fatih T.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği belirledi. 2 kişi gözaltına alındı.

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