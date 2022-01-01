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Sağlık Domuz gribi nedir? Domuz gribine ne iyi gelir?
Sağlık

Domuz gribi nedir? Domuz gribine ne iyi gelir?

Domuz Gribi, mevsimsel gribin bulaşma özellikleriyle benzerlik gösterir.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 17:40:00 -
Domuz gribi nedir? Domuz gribine ne iyi gelir?

İnfluenza virüsü insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan ve genel olarak A, B, C ve D olmak üzere dört alt tipte incelenen bir virüstür. Bu alt tiplerinden A ve B, mevsimsel grip adı verilen hastalığa neden olur.

Domuz Gribi, mevsimsel gribin bulaşma özellikleriyle benzerlik gösterir. Kişiden kişiye genellikle öksürme, hapşırma gibi solunum yoluyla bulaşır.

Domuz gribine ne iyi gelir

Domuz gribi tedavisinde hastalığın ilk 48 saatinde kullanılan, virüse yönelik bir ilaçtan yararlanılır. Bu ilaçlardan iki tanesi ülkemizde mevcuttur. Bilimsel adları oseltamivir ve zanamivir'dir.

Domuz gribinin belirtileri nelerdir?

Belirtiler normal insan gribi belirtilerine benzer ve;

  • Ateş
  • Öksürük
  • Boğaz ağrısı
  • Burun akıntısı
  • Vücut ağrıları
  • Baş ağrısı
  • Titreme, halsizlik
  • Bazı vakalarda kusma ve ishal bildirilmiştir.

Geçmişte zatürre ve solunum yetmezliği gibi ciddi hastalık ve ölümlere neden olduğu bildirilmiştir.

 

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