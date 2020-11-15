Domuz etlerinin ambalajlarında rastlandı!

Çin'in Henan ve Şandong eyaletlerinde, dondurulmuş sığır ve domuz etlerinin ambalajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yerel sağlık yetkilileri, Henan'a bağlı Zhengzhou kentinde, Arjantin'den ithal edilen 24 ton dondurulmuş domuz etinin ambalajından örnekler alıp koronavirüs testi yaptı.

Yetkililer, alınan 15 örneğin beşinde koronavirüse rastlandığını duyurdu.

Testlerin ürünler dağıtılmadan önce yapıldığını ifade eden yetkililer, ambalajların taşındığı araçların ve çevrenin dezenfekte edildiğini belirtti.

Yetkililer, ambalajlarla teması olduğu için karantinaya alınanlara Kovid-19 testi yapıldığını ve sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Sığır eti ve sakatat paketlerinde de rastlandı

Öte yandan, yerel medyadaki haberlere göre, Şandong eyaletinin başkenti Cinan'da dondurulmuş sığır etlerinde ve sakatat paketlerinde de Kovid-19 tespit edildi.

Cinan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bahse konu ürünlerin Brezilya, Yeni Zelanda ve Bolivya'dan ithal edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu ürünlerle teması olan 7 bin 500'den fazla kişiye test yapıldığını ve sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou kentinde dün dondurulmuş karides paketinde virüs tespit edilmişti.

Ülkeye daha önce de Brezilya ve Arajantin'den ithal edilen sığır eti ambalajlarında da koronavirüs saptanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dondurulmuş gıdalardan virüsün bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.