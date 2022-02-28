"Domuz eti indirime girdi" diyen Milli Gazete'ye hatırlatma

Vatandaşı zora sokan gıda fiyatlarına karşı hükümet harekete geçti. Gıda ürünlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KDV indirimi yapıldı. Milli Gazete'de yer alan habere göre, domuz etine de KDV indirimi geldi.

Söz konusu gelişmeyi manşetine taşıyan Milli Gazete, "Haramdan gıda olmaz, Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. İndirime domuz da girdi" ifadesini kullandı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Milli Gazete'nin haberi de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, Milli Gazete'nin haberinin doğru olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Milli Görüş'ün efsane lideri merhum Necmettin Erbakan'ı anma törenine "Domuzcu Canan" olarak da bilinen CHP'li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da çağrıldığını söyleyen Karahasanoğlu, CHP'li ismin ailesiyle birlikte domuz ziyafeti yaptığını ve ailesinin bunu sosyal medyada paylaştığını hatırlattı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Domuz eti indirimi, bir hata sonucu olabilir, Avrupa Birliği yüzünden olabilir, biz bu açıdan AK Parti'yi eleştiririz. Cesaretlendirmek için yüksek sesle, "Onlar ne derlerse desinler, siz önünüzdeki işe bakın. Bu ülkede domuz yiyenler yüzde 17 fazla KDV ödesin. Çoğunluğun kırmızı eti, helal olan eti biraz daha ucuza alabilmek için yüzde 17 KDV indirimi yapmanız doğrudur. Ama domuz yiyenler zaten belli bir zengin kesim. Dolayısıyla onlar KDV ödemeye devam etsin" deriz. Ama Milli Gazete çıkıp da hem bu manşeti atıp hem de domuz eti yemeyi normalleştiren kişileri Erbakan'ı anma toplantısına çağrıp onları meşrulaştırmaya çalışırsanız, burada bir çelişki var diyoruz.