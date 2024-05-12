Domuz böbreği nakli ölüm getirdi

CHP’nin tek parti diktasında, Şeker Fabrikası’nda domuz yetiştirdiği ve İslam’ın haram kıldığı bu hayvandan bin adet yetiştirip kasaplara sattığı ortaya çıkmıştı. CHP’nin kendi halkına zevkle yedirttiği domuz yüzünden bir insan hayatını kaybetti.

ABD'nin Boston kentindeki bir hastanede, genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta olan 62 yaşındaki Richard Slayman, operasyondan yaklaşık 2 ay sonra yaşamını yitirdi.

Massachusetts Hastanesinden yapılan açıklamada, dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan Slayman'in ölümünün operasyondan kaynaklandığına dair bir belirti bulunmadığı savunuldu. Doktorların 16 Mart'ta genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini Slayman'e naklettiği, hastanın durumunun iyiye gittiği ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği bildirilmişti.

Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen "ksenotransplantasyon" tedavisi, Mayıs 2022'de beyin ölümü gerçekleşmiş 2 hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmasıyla denenmişti.

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ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti. Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Yaşanan son olayda 62 yaşındaki Richard Slayman’ın ölümünün doğrudan domuz böbreği nakli nedeniyle gerçekleştiğine dair kanıt olmadığı söylense de daha önce yaşanan ölümler doktorların son ameliyatı ne olacağını bile bile yaptığını gözler önüne seriyor.