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Aktüel

Domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:59:39 -
Domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, domuz avında kazara arkadaşı tarafından vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Feke-Saimbeyli yolundaki Şarşar mevkisindeki bahçelere gelen domuzları uzaklaştırmak amacıyla Yahya Ersoy (38) ile H.G, B.G, A.G. ve E.B. ava çıktı.

Domuzun geldiğini düşünerek ateş eden H.G'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, Yahya Ersoy'a isabet etti.

Arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer avcılar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.







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