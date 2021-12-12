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Yerel Domuz avında feci kaza!
Yerel

Domuz avında feci kaza!

Kocaeli'den Yozgat'a domuz avına gelen avcı, tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 22:54:00 -
Domuz avında feci kaza!

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den yaklaşık 40 kişilik avcı grubu, Yozgat'ın Divanlı avlağında domuz avına geldi. Domuz avı sırasında başka bir bölgeye geçmek için arkadaşlarıyla birlikte araca binen E.K. (57), tüfeklerin yerleştirildiği sırada bir tüfeğin kazara ateş alması sonucu kafasından vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden E.K.'nin cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, diğer avcıların da ifadesine başvuruldu.

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