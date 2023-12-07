Dominika devleti kararı aldı: jeotermal enerji santrali konusunda BAE'de adım! Ormat ile resmen anlaştı!

Dominika, Laudat'ta 10 MW'lık bir jeotermal enerji santralinin finansmanı, inşası, işletilmesi ve bakımı için Ormat ile bir anlaşma imzaladı.

Dominika Hükümeti ve Dominika Elektrik Hizmetleri (DOMLEC), Ormat Technologies Inc. (Ormat) ile Ormat’ın Laudat’ta 10 MW’lık bir jeotermal enerji santralinin inşasını finanse etmesini, işletmesini ve bakımını üstlenmesini öngören bir anlaşma imzaladı.

Ormat, santrali 25 yıl boyunca işletecek ve bakımını yapacak, ardından santralin ve anlaşma süresince edinilen diğer varlıkların mülkiyeti Dominika Hükümeti’ne devredilecek. Santralin 2025 yılına kadar devreye alınması ve kapasitesinin daha da artırılması planlanıyor.

Ormat ayrıca 2016 yılında satın aldığı Guadeloupe yakınlarındaki 14.75 MW’lık Bouillante jeotermal enerji santralini de işletiyor.

Anlaşma, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen COP28 kapsamında Dominika Hükümeti adına Dışişleri, Uluslararası İş, Ticaret ve Enerji Bakanı Sayın Vince Henderson, enerji şirketi adına DOMLEC Yönetim Kurulu Direktörü Büyükelçi Francine Baron ve Ormat Technologies Inc. ve iştiraki adına İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Paul Thomsen arasında imzalandı.

Dominika Hükümeti Laudat’taki jeotermal proje için üretim ve reenjeksiyon kuyuları açmış ve test etmişti. Hükümet bu varlıkların mülkiyetini elinde tutmaya devam edecektir. Başbakan Roosevelt Skerrit, hükümetin şu ana kadar proje için harcanan 150 milyon ECD’nin (yaklaşık 55 milyon ABD Doları) yaklaşık yarısını sağladığını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dominika Maliye Bakanı Dr. Irving McIntyre jeotermal projesini Dominika Hükümeti için “dönüştürücü bir çaba” ve ülkenin esneklik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir adım olarak nitelendirdi. Dominika Jeotermal Geliştirme Şirketi tarafından geliştirilmekte olan Roseau Vadisi’ndeki jeotermal proje, 10 MW jeotermal enerji üretim kapasitesi sağlamayı amaçlamaktadır. İlk planların 2009 yılında duyurulmasından ve 2012 yılındaki ilk sondaj sonuçlarından bu yana bu proje hakkında kapsamlı raporlar hazırladık. (jeotermalhaberler)