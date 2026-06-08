Dominik Cumhuriyeti'nde jet düştü
Dominik Cumhuriyeti’nde havalandıktan kısa süre sonra motor arızası yaşayan özel iş jeti, acil iniş girişimi sırasında havalimanı yakınındaki boş araziye düştü. Kazada pilot ile yardımcı pilot yaşamını yitirirken, uçakta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığı açıklandı.
Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen uçak kazası, ülkede büyük üzüntü yarattı. La Romana Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Gulfstream GALX tipi özel jet, kalkışın hemen ardından motor arızası yaşadı.
N318JF kuyruk numaralı iş jetinin havada teknik sorun vermesi üzerine mürettebatın acil iniş kararı aldığı belirtildi. Ancak uçağın yeniden piste yönelme çabası, trajediyle sonuçlandı.
Acil Durum Operasyonları Merkezi'nin (COE) ön raporuna göre, N318JF kuyruk numaralı Gulfstream GALX tipi özel jet, La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra motoru arızalandı.
Bunun üzerine acil iniş yapmaya çalışan jet, havalimanı yakınındaki boş araziye düştü.
Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, uçakta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığını açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, piste iniş yapmaya çalışan jetin motorundan yoğun duman yükseldiği, ardından jetin alev alarak ateş topuna dönüştüğü görüldü.
Yerel basında yer alan bilgilere göre, pilotlar kalkışın ardından meydana gelen motor arızası nedeniyle havalimanına geri dönerek acil iniş prosedürünü başlattı.
Ancak dönüş manevrası sırasında kullanımda olan pistin ters yönünden yaklaşmaya çalışan ekip, güvenli inişi gerçekleştiremedi.