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Dominik Cumhuriyeti ve Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-11 22:59:04 -
Dominik Cumhuriyeti ve Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 393'e, Orta Amerika ülkesi Panama'da ise 244'e yükseldi.

Bölge basınındaki haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 393'e, vaka sayısı 287 artarak 10 bin 634'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin toplam sayısı da 2 bin 870'e çıktı.

- Panama'da ölenlerin sayısı 244'e yükseldi

Panama'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 7 kişi artarak 244'e, vaka sayısı 166 artarak 8 bin 448'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin toplam sayısı da 4 bin 501 oldu.

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