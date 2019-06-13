Domatesten domates nasıl yetiştirilir?

Domatesten domates yetiştirilir mi? Domates, besin değeri yüksek lezzetli bir meyvedir. Sadece dört dilim domates ile evinizde domates nasıl yetiştirilir biliyor muydunuz? İşte domates kullanarak domates yetiştirmenin yolları...

Öncelikle büyük bir saksı ve biraz toprak alın ve dört ince domates dilimi kesin. Ardından her bir dilimi birbirlerine dokunmayacak şekilde direkt olarak toprağın üstüne koyun. Bu sayede her bir çekirdek toprağa dokunmuş olacak.

Bir başka ipucu olarak, fazla olgunlaşmış ya da hatta çürümüş bir domates kullanabilirsiniz. Bu, domates bitkinizin sağlığını etkilemeyecek ve bu sayede siz de yenmeyecek durumda olan bir domatesi kullanabilmiş olacaksınız.

Ardından, domates dilimlerini biraz daha toprakla kaplayın, fakat çok fazla toprak eklememeye dikkat edin çünkü çekirdekler filizlenebilmelidir.

Bu çekirdekler birkaç hafta içinde filizlenmeye başlamalıdır. Bundan sonra uzayan bitkileri daha büyük bir saksıya ya da direkt bahçenize aktarmalısınız. Bitkilerin besin için yarışmaması adına bu işlem önemlidir.

Ekildiği andan itibaren domates bitkisi her gün sulanmaya ihtiyaç duyar, özellikle de başlarda ve büyüme sürecinde. Bitki meyve vermeye başladığı anda, domatesin tadını güçlendirmek için bitkiye verilen suyun miktarının bir miktar azaltılması tavsiye edilir.

Öte yandan bitkiyi soldurmadığınızdan da emin olun. Bitkiyi başka bir yere aktarmak çok önemlidir çünkü domates bitkisinin kökleri yayılmak için yere ihtiyaç duyar.

Bitkiyi bolca güneş ışığı alan bir yere aktarmak da çok önemlidir çünkü bu tip bitkiler direkt güneş ışığına ihtiyaç duyar. Organik gübre, domateslerinizi yetiştirmek için en iyi seçenektir. Nitrojen, aynı zamanda, bitki yetiştirirken oldukça önemli bir besindir.