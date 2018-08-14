Domatesli tel şehriye çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER

4 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı ya da 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 su bardağı tel şehriye

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 su bardağı sıcak tavuk suyu ya da sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN:

İnce ince kıyılmış maydanoz

NASIL YAPILIR?

Domatesleri rendeleyin.

Tencereye tereyağını alıp eritin.

Rendelenmiş domatesleri ilave edip 5 -10 dakika pişirin.

Ardından tel şehriyeleri ekleyin..

4 su bardağı sıcak suyu ilave edip karıştırın.

Tuz ve karabiberi de ekledikten sora kısık ateşte şehriyeler yumuşayıp çorba kıvam alana kadar pişirin.

Üzerine kıyılmış maydanoz ve limonla servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.