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Domatesli tel şehriye çorbası nasıl yapılır?

Maydanoz ve limon ile servis edebileceğiniz kokusu ve tadı ile evlerimizin favori çorbalarından domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır?

14 Ağustos 2018 Salı 22:35
Domatesli tel şehriye çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER

4 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı ya da 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 su bardağı tel şehriye

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 su bardağı sıcak tavuk suyu ya da sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN:

İnce ince kıyılmış maydanoz

NASIL YAPILIR?

Domatesleri rendeleyin.

Tencereye tereyağını alıp eritin.

Rendelenmiş domatesleri ilave edip 5 -10 dakika pişirin.

Ardından tel şehriyeleri ekleyin..

4 su bardağı sıcak suyu ilave edip karıştırın.

Tuz ve karabiberi de ekledikten sora kısık ateşte şehriyeler yumuşayıp çorba kıvam alana kadar pişirin.

Üzerine kıyılmış maydanoz ve limonla servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 22:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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