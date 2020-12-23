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Kadın - Aile Domatesli tavuk çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Domatesli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Şehriyeli domatesli tavuk çorbası | Lezzetli olduğu kadar şifa dolu bir çorba tarifi arayanlar mutlaka şehriyeli tavuk çorbasını denemeli. Peki, tavuk suyuna çorba nasıl yapılır? | Şehriyeli tavuk çorbası tarifi | Tavuk çorba nasıl yapılır? | Tam ölçülü tavuk suyu çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:21:00 -
Domatesli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Domatesli tavuk çorbası yapılışı | Büyüklerimizin soğuk algınlığı, nezle gibi durumlarda şifa niyetine pişirdiği tavuk suyu çorbanın tam ölçülü tarifini arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Domatesli tavuk çorba tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı domates suyu
  • 3 adet tavuk baget
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 çay bardağı şehriye
  • 7 su bardağı tavuk suyu
  • 1 su bardağı su
  • Karabiber
  • Tuz

Domatesli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle tavukları haşlayın ve didikleyin. Haşlama suyunu süzüp bir kenara alın.

Tereyağını tencereye alın ve eritin. Ardından domates suyunu ekleyin.

Domates kokusu çıkınca tavuk suyu ve bir bardak suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca şehriyeleri ilave edin.

Şehriyeler pişerken ara ara çorbayı karıştırın.

Şehriye pişince tavuk ve baharatları ilave edin.

Sonrasında ocağın altını kapatın.

Çorbanızı maydanoz ve limon ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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