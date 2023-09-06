Domatesli acı biber turşusu: Ustalarına bile kıskandıran tarif! Ağzınızın suyunu akıttıracak

Domatesli Acı Biber Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

4 kg domates

2 kg acı biber

1 büyük baş sarımsak

2 çorba kaşığı kaya tuzu

1 çorba kaşığı şeker

1 buçuk su bardağı sirke

1 buçuk su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon tuzu

Domatesli Acı Biber Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle biber ve domatesleri yıkıyoruz.

Biberleri ince ince doğruyoruz .

Domatesleri kabuklarını soymadan 4 e bölüp robottan geçiriyoruz .

Domatesleri geniş bir tencereye alıyoruz, içine zeytinyağımızı, tuzumuzu da katıp yarım saat kaynatıyoruz .

Biberleri ve sarımsakları ilave ediyoruz .

Sırasıyla sirke, şekeri de ekleyip 15 dk daha kaynatalım en son limon tuzunu ekleyip 5 dk daha kaynatalım.

Ocağı kapatıp sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduruyoruz.

Kavanoz kapaklarımızı mutlaka sıcak suda kaynatıp öyle kapatıyoruz ,ters çevirip soğuyana kadar bekletiyoruz .

Karanlık serin bir yerde muhafaza ediyoruz afiyet olsun.

ÖNE ÇIKAN VİDEO