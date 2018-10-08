Domatesin fiyatı 150 metre arayla 5 lira fark ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinden Akit ihbar hattına gelen fotoğraflar, fırsatçıların kirli oyununu deşifre etti.

150 metre arayla iki farklı marketin manav reyonunda çekilen domates fiyatları, oynanan kirli oyunu gözler önüne serdi.

150 metre arayla 5 lira fark

Aralarında 150 metre mesafe olan iki markette çekilen "domates kokteyl"in fiyatı birinde 6,95 iken diğerinde ise aynı ürünün fiyatı 11,95 lira..