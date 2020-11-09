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Ekonomi Domates ürünlerinde ihracat, 10 ayda yarım milyar dolara yaklaştı
Ekonomi

Domates ürünlerinde ihracat, 10 ayda yarım milyar dolara yaklaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak - "Domates ürün grubu ihracatımız her sene artarak devam ediyor. Ocak-ekim döneminde ihracatımız 496 milyon dolara ulaştı"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:29:32 -
Domates ürünlerinde ihracat, 10 ayda yarım milyar dolara yaklaştı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önemli tarımsal ihracat ürünlerinden olan domates ve ürünlerinde toplam ihracat yarım milyar dolara yaklaştı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada Türkiye geneli domates ürün grubu ihracatının ocak-ekim döneminde 496 milyon dolara ulaştığını, sene sonu hedefinin 650 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Domatesin dünya genelinde kullanım alanının çok geniş olduğuna işaret eden Uçak, "1 Ocak-30 Ekim döneminde taze domateste 252 milyon dolar, domates salçasında 131 milyon dolar, kurutulmuş domateste 65 milyon dolar, dondurulmuş domateste 27 milyon dolar, domates sosları ve ketçapta 16 milyon dolar, domates suyunda 2 milyon dolar, kabuğu soyulmuş domateste 1 milyon dolarlık ihracata imza attık." bilgisini verdi.

Türkiye'nin taze domates üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını, 2001'den 2019 yılına kadar olan süreçte taze domates üretiminin yaklaşık yüzde 50 artarak 13 milyon tona ulaştığını kaydeden Uçak, domates salçası, domates sosları ve ketçap ihracatında Irak, domates suyu ihracatında Japonya, dondurulmuş domates ve kabuğu soyulmuş domateste İngiltere, taze domateste Rusya, yağda kurutulmuş domateste Almanya, kurutulmuş domateste ise İtalya pazarlarının öne çıktığını kaydetti.

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