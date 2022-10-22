İngiliz basını, 45 gün başbakanlık yapabilen Liz Truss'ı ti'ye alarak, "Marulun raf ömrü mü daha uzun başbakanın mı?" diye sordu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da, "Domates mi, 6+1 ittifakı mı daha uzun ömürlü?" sorusunu gündeme getirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İngiltere’de 45 gün önce kurulan hükümet, sonlandı..

Liz Truss göreve başladığı gün, ekranın bir köşesine bir marul, diğer köşesine de başbakanın fotoğrafı konulup, sorulmuş:

Hangisinin raf ömrü daha uzun?

Hükümetin ömrü 45 gün ile sınırlı olmuş..

Birileri ise, “İngiltere’de İçişleri Bakanı resmi kurum mail hesabından atması gereken maili, özel mail hesabından attığı için istifa etti.. Bizde ise o kadar olay yaşanıyor, bir tane istifa eden bakan yok” diye çatlasa da..

Bakanların istifa etmeleri maharet değil..

Suç işlemedikten sonra, bakanların da diğer kamu görevlilerinin de vazifelerinin başında olmaları maharet..

İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti de ne oldu?

Sonuçta hükümet de gitti..

Hükümet gidince, İngiltere’nin başı göğe mi erdi?

İngiltere’ye refah mı geldi?

Hani büyük ekonomi uzmanı olarak kendisini tanıtan Ali Babacan anlatıyor ya:

“Ekonominin en önemli unsuru, ‘güven’ ilkesidir. Güven olursa, ekonomi de rahatlar. Güven olmaz ise, ekonomi bozulur!”

Ama öyle bir medyaya sahibiz ki..

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