Domates lekesi nasıl çıkarılır?

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında olan domates tam bir şifa deposudur. Güzel yaz günlerini fırsat bilip, bolca domates satın alan hanımlar kışlık salçalarını da hazırlamayı ihmal etmez. Antioksidan ve likopen deposu olan domates lezzetli olmasına lezzetli ama temizliği son derece zor. Domatesin arkasında bıraktığı leke kumaşlardan, döşemelerden bir hayli zor çıkar. İşte, hanımların kabusu olan domates lekelerinden hızlıca kurtulmanın formülü.

Giysiden domates lekesi nasıl çıkar?

Öncelikle lekenin kolaylıkla çıkmasını istiyorsanız; acele davranmanı gerekiyor.

Şayet domates giysinize damladıysa, hızlıca kıyafetinizi çıkarmalısınız.

Kağıt havlu ile giysiden sıvının fazlasını çektirin.

Lekenin üzerine birkaç damla beyaz sirke damlatın.

Beyaz sirke 5 dakika kadar lekenin üzerinde durduktan sonra giysiyi soğuk su dolu bir kovaya alın.

Hazırladığınız suyun içerisine karbonat da eklemeyi unutmayın.

Yarım saatin ardından giysiyi her zamanki yönteminizle çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Halıdan domates lekesi nasıl çıkar?

Daha önce de belirttiğimiz gibi hızlı olmak önemli.

Lekenin fazla suyunu kağıt havlu ile çektirin.

Bir kovanın içerisinde beyaz sirke, su, karbonat ve bulaşık deterjanını karıştırın.

Hazırladığınız sıvıyı temiz bez ile halıya uygulayın.

Sıvı 10 dakika kadar bekledikten sonra halıyı temiz bir bez ile silin.

Silme işleminin ardından lekenin üzerine bir miktar daha beyaz sirke damlatın.

Sonrasında temiz bir havluyu lekenin üzerine örtün.

Birkaç saat sonra tüm lekenin sıvının da yardımıyla havluya geçtiğini göreceksiniz.

Şimdiden kolay gelsin.