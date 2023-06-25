"Domates kaç lira" sezonu bitti, "Bodrum’da lahmacun ne kadar" sezonu başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bayram gelmeden tatilciler geldi. Dokuz günlük bayram tatili için İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden erken gelen tatilciler sahilleri doldurdu.

Bodrum'daki durumu haberleştiren Sözcü, yine felaket tellallığı yaptı, insanların tatili üzerinden ekonomi çöktü muhabbetlerine girdi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'dan eşi ve 2 çocuğu ile birlikte tatile gelen 34 yaşındaki emekli Arzu Işık, “Eşim de emekli 10 günlük tatil için geldik. Bodrum'un havası mükemmel, deniz güzel ama ekonomi tatilimizi vurdu. Geçen sene dışarıda aile olarak yemek yediğimizde 500 TL verirken bu yıl bu fiyat 1500 TL oldu. Nasıl ödeyeceğiz, mümkün değil. Eğlencemizden, gezmemizden kısa kısa tatil yapıyoruz. Kısacası büyük güçlüklerle, fedakarlıklarla tatil yapıyoruz” dedi.

Ankara'dan eşi ve çocuğu ile tatile gelen esnaf Bestekar Ay ise, “Her şey dahil sistemi diye geldik Bodrum'a. Her yıl Akdeniz'e, Alanya, Antalya'ya giderdik, bu yıl Bodrum'a gelelim istedik. Ama pişman olduk. Akdeniz'de 25 bine yapacağımız tatil için burada 45 bin ödedik ama memnun kalmadık, odalar, yiyecekler iyi değil, Bodrum çok kalabalık, aradığımızı bulamadık ama tatilimizi güzel geçirmenin yollarını arıyoruz” dedi.

Öte yandan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ki Bodrum Güçbirliği Derneği Turizm komisyonu başkanı Hüseyin Softa, sezon başında yaptığı açıklamalarla turizm sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

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Softa yaptığı açıklamada, temmuz ve ağustos aylarında Bodrum'da doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaşacağını belirterek “Deprem ve seçimle ortaya çıkan belirsizlik sona erdi. Haziranda yüzde 70'lere varan doluluk oranının temmuz ve ağustosta yüzde 90'lara çıkacağını tahmin ediyoruz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla çok iyi bir sezon geçirmeyi bekliyoruz” dedi.

Doluluk oranlarının iyi olmasına rağmen Bodrum'da sorunların çok fazla olduğunu belirten Hüseyin Softa, turistlere bu durumu anlatmanın çok zor olduğunu belirterek; “Bodrum'da bir türlü bitirilemeyen çalışmalar, turizmi çok etkiliyor. Yollar çok bozuk. Aşırı bir çevre kirliliği var. İnşaat yasağı uygulanmıyor. Tesise giren turist bu yüzden dışarı çıkmak istemiyor. Biz de üzülerek zaten tavsiye edemiyoruz” dedi.

“Bu yüzden esnafımız Bodrum'da beklediği işi yapamıyor ve tesisler dolu olmasına rağmen sıkıntı çekiyor” diyen Softa, şöyle devam etti:

“Biz turizmciler kaliteli turizm için elimizden geleni yapıyoruz ama Bodrum'un bu kadar dağınık ve sorunlu olması, turizmin kaliteli olmasına imkan vermiyor. Kaliteli turizm diyoruz ama Bodrum'un bu kadar sorunlarıyla kaliteli turizm mümkün değil.

Yerelde kalite yoksa, kaliteli turizm beklemek hayal. Turizmi sadece tesis olarak değerlendirmek çok yanlış.

Turist havaalanından ya da gemiden indiği andan, gittiği zamana kadar verilen hizmeti bir bütün olarak görüyor. Toz toprak, pis bir Bodrum'a gelen turist, tesis ne kadar kaliteli olursa olsun Bodrum'dan mutlu ayrılmıyor. Bu durumu son yıllarda devamlı gelen turistlerin gelmemesiyle daha da iyi anlıyoruz.”