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Yemek Tarifleri Domates çorbası tarifi | Sütlü domates çorbası nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Domates çorbası tarifi | Sütlü domates çorbası nasıl yapılır?

Tam ölçülü domates çorbası | İftar sofralarının olmazsa olmazıdır çorba. Lezzetli ve kolay bir çorba tarifi arayanlar domates çorbası tarifini merak ediyor. Peki, domates çorbası nasıl yapılıyor? Kolay domates çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:57:00 -
Domates çorbası tarifi | Sütlü domates çorbası nasıl yapılır?

Leziz bir çorba tarifi arıyorsanız domates çorbasını deneyebilirsiniz. Biraz süt, biraz domates ile dillere destan bir çorba hazırlayabilirsiniz.

Domates çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 5 adet domates
  • Yarım su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber

Domates çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle domatesleri rendeleyin.

Ardından sıvı yağ ve tereyağını tencereye alın.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Salça ve domates rendesini ekleyip biraz kavurun.

Ardından suyu ve tuzu ekleyin.

Çorba kaynadıktan sonra sütü ekleyin.

Servis aşamasında kaşar peyniri rendesi ve karabiber ile çorbanızı lezzetlendirebilirsiniz.

Afiyet olsun.  

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