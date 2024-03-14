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Gündem Domaniç’te şehit Mehmet Emre Çakar dualarla anıldı
Gündem

Domaniç’te şehit Mehmet Emre Çakar dualarla anıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-14 07:15:00 -
Domaniç’te şehit Mehmet Emre Çakar dualarla anıldı

13 Mart 2016 tarihinde Ankara Balgat'taki evine otobüsle gitmeye çalışırken bombalı terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mehmet Emre Çakar, şehadetinin yıl dönümünde Domaniç ilçesine bağlı Karaköy’de mezarı başında dualarla anıldı.

Karaköy camiinde düzenlenen anma programında, şehit Mehmet Emre Çakar için mevlit okutuldu, daha sonra Karaköy mezarlığında kabri başında dualar edildi. Anma programına Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuz Arduç, Emniyet Amiri Serhat Akar, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş ve şehidin yakınları katıldı.

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