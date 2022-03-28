Dolven şurup nedir niye kullanılır? Dolven kaç aylık bebeğe verilir?

Ebeveynler çocukları için kullanacakları ilaçlarla ilgili detayları yakından araştırıyor. Pek çok anne verilen ilacın niye kullandığığını, içerisinde ne olduğunu ve ilacın kaç gün hangi ölçüde verilmesi gerektiğini inceliyor. Çocuklar için verilen Dolven’i merak edenler ise ‘Dolven ne ilacı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Dolven şurup nedir niye kullanılır?

Dolven şurup; ateş düşürücü, ağrı kesici ve iltihap giderici özelliği sahip pediatrik bir ilaçtır. Dolven soğuk algınlığı şikayeti bulunan çocuklara verilir. Ayrıca Dolven şurup Juvenil artrit (çocukluk çağında görülen romatizmal eklem hastalığı) belirtilerinin tedavisinde de kullanılıyor.

Dolven kaç aylık bebeğe verilir?

Dolven şurup altı ay ve üstü çocuklarda kullanılıyor.

6 ay-1yaş: Günde üç defa 2,5ml(yarım ölçek-çocuğunuzun 7 kg’dan ağır olması koşulu ile)

1-2 yaş: Günde üç-dört defa 2,5 ml (yarım ölçek)

3-7 yaş: Günde üç-dört defa 5 ml (bir ölçek)

8-12 yaş: Günde üç-dört defa 10 ml (iki ölçek)

Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar verilebilir.

Dolven şurup buzdolabında mı saklanır?

Şuruplar konusunda en çok merak edilen ise ilacın oda sıcaklığında mı buzdolabında mı saklandığı oluyor. Dolven kullanacak olanlar ‘İlaç dolapta mı saklanmalı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Dolven'in kutusu içerisinde 30°C altındaki oda sıcaklığında son kullanma tarihine uyumlu olarak muhafaza edilebileceği belirtiliyor.