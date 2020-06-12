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Aktüel

Doluya karşı halılı, kartonlu ve battaniyeli önlem

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonla ile örterek önlem aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:40:06 -
Doluya karşı halılı, kartonlu ve battaniyeli önlem

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonla ile örterek önlem aldı.


Meteorolojinin kuvvetli dolu yağış uyarısı, Ürgüp ilçesinde vatandaşları alarma geçirdi. Ürgüp’te geçen yıl yaşanan dolu yağışını hatırlayan vatandaşlar, araçlarını kapalı yerlere bırakmak için yarıştı. Açıkta kalanlar araç sahipleri ise halı, karton ve battaniyelerle araçlarını kaplayarak doluya karşı önlem aldı.


Çevreden geçen bazı vatandaşlar duruma anlam veremezken, bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti.

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