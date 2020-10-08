Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe ve cuma günü özellikle de Marmara Bölgesi için dolu uyarısında bulundu. Daha önceki dolu yağışlarından ağzı yanan araç sahipleri, araçlarının doludan zarar görmemesi için tedbirler almaya başladı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, perşembe günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklenildiği açıklandı. Yağışlar sonucunda meydana gelebilecek su baskını, ani sel, yağışla birlikte kuvvetli fırtına, dolu ve hatta hortumun oluşma durumunun oluşabileceği yine Meteoroloji tarafından açıklandı. Araç sahipleri de dolu yağışından dolayı arabalarına zarar gelmemesi için bazı tedbirler almaya başladı. Peki doludan araçlar naslı korunmalı? Doludan araç nasıl korunur? İşte doludan korunma yöntemler.

Doludan araç nasıl korunur?

Araç sahipleri dolunun azizliğine uğramamak için araçlarını doluya karşı korumanın derdinde. Araçları doludan korumanın en önemli yolu kapalı bir otopark tercih edilmelidir.