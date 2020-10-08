Dolu saat kaçta vuracak? Profesör açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 gün boyunca etkili olacak, dolu, kuvvetli yağmur ve hortum için alarm verdi. Listede bu kez İstanbul başta olmak üzere 24 il bulunuyor. Dolu yağışı beklenen iller arasında ise İstanbul ile birlikte Balıkesir, Kütahya, Bursa, Manisa, İzmir gibi iller var. Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahmininde dolu yağışı uyarısı verilince İstanbul'da herkes araçlarının üzerine halı ve battaniyelerle örttü. Peki dolu yağışı saat kaçta başlayacak ve etkili olacak? İşte meteoroloji uzmanlarından gelen saat açıklaması ve son tahminler:

Dolu yağışı beklenen iller : Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden son dakika uyarısıyla dolu alarmı verdi. Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı perşembe ve cuma günü etkili olacak. Meteorolojinin yayınladığı alarma göre dolu ve gök gürültülü şiddetli yağışlar, Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde etkili olacak. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski yüksek.

İstanbul'da dolu yağışı saat kaçta başlayacak?

İstanbul'da dolu yağışı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını meteoroloji Profesörü Orhan Şen twitter hesabından verdi. Öğleden sonraya kadar dolu yağışı beklenmiyor. Ancak öğleden sonra çok kuvvetli yağış bekleniyor. Orhan Şen şunları bildirdi:



*Öğleden sonra yağış kuvvetli 50-60 kg yağış düşer rüzgar kuvvetli. Ama dolu yağışında netlik yok. Sistem içindeki cb bulutunun büyümesine bağlı. Bu nedenle noktasal tahmin 1-2 saat önce yapılır"