Dolmabahçe Tüneli'nde tehlikeli oyunu

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'ne dün saat 15.00 sıralarında giren kağıt toplayıcı 4 çocuk, yürekleri ağza getirdi.

Yaya geçişine yasak olmasına rağmen tünele giren ve yaklaşık 2 bin 390 kilometre boyunca yanlarında seyreden araçlara aldırış etmeden tünelden geçen çocukların tehlikeli oyunu görenleri şaşkına çevirdi.

Sürücülerin korna basarak uyardığı çocuklar, bir süre sonra tünelden çıkarak mola verdi. 4 çocuğun tehlike tünel yolculuğu ise kameraya yansıdı.