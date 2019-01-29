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Dolgu yapıldıktan kaç saat sonra yemek yenir? Diş dolgusu yapıldıktan sonra beslenmek

Diş problemi yaşayan kişiler hastanede dolgu işlemi yaptırdıktan sonra ne yapması gerektiğini merak ediyor. Özellikle diş dolgusundan sonra ne kadar süre içinde yemek yenilebileceği merak edilip araştırılan sorular arasında. Peki dolgudan sonra ne yapılmalı ve diş dolgusundan ne kadar zaman sonra yemek yenebilir? İşte yanıtı...

29 Ocak 2019 Salı 17:04
Dolgu yapıldıktan kaç saat sonra yemek yenir? Diş dolgusu yapıldıktan sonra beslenmek

Diş problemi yaşayan kişiler hastanede dolgu işlemi yaptırdıktan sonra ne yapması gerektiğini merak ediyor. Özellikle diş dolgusundan sonra ne kadar süre içinde yemek yenilebileceği merak edilip araştırılan sorular arasında. Peki dolgudan sonra ne yapılmalı ve diş dolgusundan ne kadar zaman sonra yemek yenebilir? İşte yanıtı...

Diş dolgusundan sonra ne yapılmalı?

Diş dolgusu sonrası, çok sert besin gıdaları için dişleri kullanmamalıyız. Diş dolgu yapıldıktan sonra eskisi gibi normal tüketilen besinlerin tüketilmesinde hiçbir sakınca olmamaktadır. Ancak diş yenilendi düşüncesi ile ana dişi ile yapılamayan açılmamış fındık, antep fıstığı gibi kırılması zor kabuklu kuruyemiş veya başka sert malzemeleri kırmak için uğraşmamak gerekmektedir. Sert şeylerin yenmesinde kırılarak tüketilmesinden uzak durulmalı.

Dişlere yapılan dolgular sonucunda doktorun belirttiği süre içerisinde yemek yeme ve içme işlemi yapılmalıdır. Daha öncesinde yapılan yemek tüketiminde uyuşukluk devam ettiği için ağızda birtakım zaralar verilebilir. Bu nedenle doktorun tavsiyesine uyarak yemek yememeye özen gösterilmeli.

Diş dolgusu sonrası, yenen yemek ve içeceklerden sonra yeni dolgulu dişlerin fırçalanması, iple temizliği veya gargara yapılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Dişin sinirlere yakın bölgesinde yapılan dolgu işlemi sonucunda düzelmesi biraz daha fazla zaman almaktadır. Yemek yeme, alınan gıdayı çiğneme, soğuk veya sıcak içecekler dolgu yapılan yerde hassasiyet gösterebilir. Dolgu yapılan diş uzun süreli ağrı ile rahatsız edebilir. Ağrıları geçmesi için biraz sabırlı olarak veya doktora danışarak ağrı kesici kullanıp ağrının hafiflemesi sağlanabilir. Rahatlayana kadar yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı.

Diş dolgusu yapılan süre bir günü geçmesine karşın ağrılar dinmiyor ise doktorun önerdiği ağrı kesiciler kullanılmalı. Dişte yapılan dolgu sonrasında ağrı kesiciye rağmen ağrı geçmiyorsa doktora başvurarak başka tedavinin yapılması sağlanabilir.

Diş dolgusu yapıldıktan sonra, ağızdaki uyuşukluk gittikten sonra ağzın kapanması ile diş üzerine yapılan baskı sonucu rahatsız edici keskin ağrılar yaşanıyorsa doktora görünerek uyuşukluk nedeni ile bilinmeyen görülmeyen fazlalıklar gibi sorunlar alınıp hasta rahatlatılır. Dişin sinir kısmına yakın bölgede yapılan dolgularda bu tür ağrılar daha uzun süreli olmaktadır.

Hastanın dolgu yapılan dişi daha uzun süreli kullana bilmesi için dolgu yapılan diş cilalanır. Dolgu yapılan dişlerin tam randımanlı kullanıla bilmesi için hastanın biraz alışma zamanına ihtiyacı olmaktadır. Dolguya alışma süresi içerisinde oluşan sorun uzun süreli rahatsız edici olduğu takdirde doktorunuza görünmeniz gerekmektedir.

Dolgudan ne kadar süre sonra yemek yenebilir?

Diş Dolgusu Sonrası, bir kaç saat hiç bir şey yiyip içmemek gerekmektedir. Dişlere yapılan dolgular dolgu yapılacak olan kısmın uyuşturulması sonucu yapılmaktadır. Diş dolgusu için yapılan uyuşturma işlemi ağzın bütününü etkilemektedir. Dil, yanak, dudak uyuşukluğun etkisinde kalmaktadır. Diş dolgusu sonrası, yemek yeme girişiminde bulunmak ağız bölgesinde olabilecek ısırmaların önünü açar. Ağız bölgesinin uyuşuk olmasından dolayı ağza alınan yiyeceği çiğneme esnasında uyuşukluktan doğan ağızda his azalması olduğu için dil, yanak veya yumuşak dokularda ısırma olmaktadır. Isırma nedeni ile ağızda yaralanma olur. Bu nedenle yemeden önce elle kontrol ederek uyuşukluğun geçtiği anlaşılabilir. Diş dolgusundan sonra, yemek yenmemesinin nedeni tamamen ağızda oluşan uyuşukluktur. Yeni yapılan dolgu yemek yemeye, içmeye engel değildir.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:04
  1. Ağrı
  2. diş
  3. diş sağlığı
  4. ağız ve diş sağlığı
  5. diş dolgusu
  6. Diş dolgusu nasıl yapılır
  7. diş dolgusu tedavisi
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