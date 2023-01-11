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Medya Doldur be meyhaneci! Kılıçdaroğlu, bunu rakı ve leblebi eşliğinde açıklasaydı daha etkili olurdu
Medya

Doldur be meyhaneci! Kılıçdaroğlu, bunu rakı ve leblebi eşliğinde açıklasaydı daha etkili olurdu

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı. "Keşke görüntülü bir paylaşım olsaydı. Rakı ve leblebili bir paylaşım daha etkili olurdu" ifadelerini kullanan Genç, "Doldur be meyhaneci. Döndür 6'lı yuvarlak masayı" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 14:24:00 -
Doldur be meyhaneci! Kılıçdaroğlu, bunu rakı ve leblebi eşliğinde açıklasaydı daha etkili olurdu

 

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı. "Keşke görüntülü bir paylaşım olsaydı. Rakı ve leblebili bir paylaşım daha etkili olurdu" ifadelerini kullanan Genç, "Doldur be meyhaneci. Döndür 6'lı yuvarlak masayı" dedi.

İşte Genç'in o bomba yazısı: 

"Sosyal medyada paylaştı;

"Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" diyor By Kemal...

Keşke görüntülü bir paylaşım olsaydı. Rakı ve leblebili bir paylaşım daha etkili olurdu!.. Sonra elinde bir kağıt; "Rakı Loading!.."

Ülkenin "önemli" meselelerinden bir de alkollü içeceklerin pahalı olmasıymış. "Yıldırmadır, zulümdür" diyor.

"Demirtaş'a özgürlük", "KHK'lıların hepsinin göreve iade edilmesi" sözünden sonra By Kemal'in somut seçim vaatlerinden biri de bu.

Alkollü içeceklerin vergisini düşürecek. Millet rakıyı ucuza içecek... Herkes kafayı bulacak!.. Sonra kafalar olmuş bin beş yüz, enflasyon, domates, patates.., batsın bu dünya... Ne dert kalmış ne keder. Herkes mutlu...

Yalnız şu Yeşilay'ı da kapatmak lazım! Baskı, zulüm ve tacize son...

Doldur be meyhaneci. Döndür 6'lı yuvarlak masayı. Çarkıfelek'ten biz gece çalalım!"

 

 

 

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