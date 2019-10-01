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Dolar/TL'de iyimser hava! İşte son rakamlar

1 Ekim 2019 tarihinde dolar 5.6513 TL'den el değiştiriyor. Haftanın ana gündem maddesi ise perşembe günü açıklanacak enflasyon oranı olacak.

01 Ekim 2019 Salı 08:39
Dolar/TL'de iyimser hava! İşte son rakamlar

Dolar/TL dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın ardından 5.65 civarında iyimser seyrini sürdürüyor. Analistler, yabancı kurumların TL rand ikili işlemlerinde TL lehine pozisyon açılmasına ilişkin önerilerinin arttığını belirterek TL'deki iyimserliğin sürdüğünü belirtiyor.

Dolar/TL, Eylül ayı başından beri genel olarak 5.65-5.75 bandında seyrediyor. Bandın üst tarafı Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ay içinde bir kaç kez kırıldı. Ancak kur 5.65-5.75 bandında kaldı.

TL'de son dönemde ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentiler etkili oluyor. Ayrıca TCMB'nin bundan sonraki faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisi de ana etkenlerden biri. Küresel piyasalarda ise düşük, hatta negatif faiz TL'yi destekleyen bir diğer unsur olmayı sürdürüyor.

YEP'te enflasyon tahminlerinin daha da aşağı revizyonu ise tahvil getirilerinde düşüş sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) bu yıl büyüme beklentisi yüzde 2.3'ten yüzde 0.5'e revize edilirken, önümüzdeki üç yıl için yüzde 5 büyüme öngörülmüştü.

YEP'te program boyunca enflasyonda kalıcı düşüş, ödemeler dengesinde ise büyümeye rağmen üç yıl boyunca dengeye doğru gerileyen bir çerçeve esas alındı. programa ilişkin önümüzdeki yıl hızlı bir büyümeye nasıl ulaşılacağı ve üç yıl boyunca yüzde 5 büyüme sırasında düşük cari açığın nasıl sağlanacağı konusunda soru işaretlerini dile getirdiler. Albayrak ise ekonomideki toparlanmanın sonucu olarak cari dengede açık verileceğini bildiklerini ancak bu açığı "dış finansman ihtiyacının makul kalacağı seviyelerde" tutacaklarını söyledi.

Uzmanlar, Avrupa ekonomisinin durgunluk tehdidi altında olduğu ve küresel ekonomiye ait belirsizliklerin devam ettiği bir konjonktürde 2020 dönemine ait büyüme hedefinin yüzde 3.5'ten yüzde 5'e yükseltilmesi konusunda ikiye ayrılırken, geçen seneki kur şokunun ardından hedeflerin büyük ölçüde tutturulması nedeniyle revizyonu önemsediklerini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 08:39
  1. Dolar
  2. Dolar kuru
  3. Dolar Düştü
  4. dolar paritesi
  5. doların satış fiyatı
  6. Yeni Ekonomi Programı
  7. ekonomi

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