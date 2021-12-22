Dolar/TL kurundaki düşüşün ardından AK Parti'den stokçulara mesaj: Geri adım atmalarını bekliyoruz!

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz." dedi.

İhracattaki yeni rekora dikkat çeken Turan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a tepki gösterdi:

"İhracatı 220 milyar dolara yaklaşan Türkiye'miz, yeni ekonomi politikasıyla dünyanın en güçlü 10 ekonomisi olma hedefini tekrar haykırıyor. Dolar yükseliyor, Engin Bey bize kızıyor; dolar düşüyor, Engin Bey yine bize kızıyor. 'Sen ağlama' şarkısı vardı ya herhalde ağlamanın ortaya konduğu bir gerçekliği doğru bulmuyorum. Milletin sevincine ortak olmak lazım."

"Stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz"

"Dün sokaklar bayram etti." diyen Bülent Turtan, şöyle devam etti:

"Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir, milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir."