  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar/TL, 7,95 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,95 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:36:08 -
Dolar/TL, 7,95 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,95 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,8533 en yüksek 8,0416 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 8,0062'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,9480'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 9,4660'tan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 10,6320'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,1 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1905 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü
Medya

Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında maske takan bilim insanlarının, reklam arasında maskeyi çıkardığı görü..
Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...
Dünya

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi. ..
Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan HDP'li Millet..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay