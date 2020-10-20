  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar/TL, 7,90 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,90 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:52:21 -
Dolar/TL, 7,90 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8980'den işlem görüyor.

Dün, son bir haftanın en düşük seviyesi olan 7,8701'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,8828'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,8980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,2970'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,2260'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf ..
Çavuşoğlu'ndan fırçayı yiyen İsveçli Bakan'dan skandal PKK hamlesi!
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan fırçayı yiyen İsveçli Bakan'dan skandal PKK hamlesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi konusunda skandal ifadeler kullanan İsveç Dışişle..
ABD tarih verdi: 2023'e kadar...
Dünya

ABD tarih verdi: 2023'e kadar...

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin ilk hipersonik füze sistemini 2023'e kadar konuşlandırmayı planladıklarını belirtti.

Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay