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Ekonomi Dolar/TL 7,50 sınırına dayandı
Ekonomi

Dolar/TL 7,50 sınırına dayandı

Türk Lirası’nda kasım ayından bu yana devam eden düşüş, bu hafta yerini yükselişe bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 12:00:00 -
Dolar/TL 7,50 sınırına dayandı

Dolar/TL ve Euro/TL, son bir hafta içerisinde yüzde 8 yükselirken özellikle son iki gün döviz piyasasında sert hareketler yaşandı. Önceki gün yukarı yönlü seyreden Dolar/TL dün de yükselişini sürdürdü. Dün gün içerisinde dolar/TL 7,48 ile 7,31 bandından dalgalanırken; euro/TL’de ise 9,09 ile 8,91 arasında dalgalı bir seyir söz konusu oldu. Döviz kurları günün ikinci yarısında yönünü yeniden yukarı çevirirken günün sonunda dolar/TL 7,4060’dan, euro/ TL ise 8,9830’dan işlem gördü.

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