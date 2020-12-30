  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar/TL, 7,35 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,35 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:39:10 -
Dolar/TL, 7,35 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,35 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 7,3462 ile eylülden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3959'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 7,3540'tan işlem görüyor.

Avro/TL, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etmesinin ardından şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 9,0340'ten satılıyor. Sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,9650'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi 89,7 ile nisandan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2280'e çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu
Dünya

Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu

Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermenistan kirli emelleri bir bir ortaya çıkıyor. İşgalden kurtarılan Terter'de ele geçirilen bir haritada skandal..
Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile otomobil üretimi, sanayi ve metalürji alanındaki işbirliğini artırmak istediğin..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay