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Ekonomi

Dolar/TL 7,22 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:49:23 -
Dolar/TL 7,22 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2250'den işlem görüyor.

Dün 7,06-7,21 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 7,1988'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,2250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,8065'ten, sterlin/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 8,9430'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 100,1 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0798'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00-7,25 bandının izleneceğini kaydetti.

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