Dolar/TL, 6,96 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9610'dan işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kaybıyla 6,9007'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,9 üzerinde 6,9610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 8,2510'dan, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 9,1090'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 93,1 seviyesinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Londra swap piyasalarındaki Türk lirası faizlerinde dün artan oynaklığın daha önce de zaman zaman yaşandığını ve çok kısa süreli dalgalanmalar olarak kaldığını anımsatan analistler, düşük hacimli bu tür dalgalanmaların fiyatlamalar üzerindeki etkisinin kalıcı olmadığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.