Dolar/TL 6,83 seviyesinden işlem görüyor
İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,8335'ten işlem görüyor.
Cuma günü 6,80-6,85 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6,8123'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 6,8335'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,6820'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 8,5330'dan satılıyor.
Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini üçüncü güne taşıyan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 97,4 seviyesinde dengelendi.
Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1240 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75-6,85 bandının öne çıktığını söyledi.