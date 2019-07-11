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Dolar/TL, 5,6730 seviyelerinden işlem görüyor

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
Dolar/TL, 5,6730 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6730 seviyelerinde dengelendi.

Dün gün içinde 5,7557'yi gören dolar kuru, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın verdiği güvercin mesajlar sonrası yüzde 1'lik değer kaybıyla, günü 5,6761'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 5,6730 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,4047, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,1049 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1269, sterlin/dolar yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2528 ve dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 96,920 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de devam edeceği sunumun da izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6950'nin direnç, 5,6490'ın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
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