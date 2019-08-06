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Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor

06 Ağustos 2019 Salı 10:39
Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,54 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 5,53-5,62 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,2 değer kazancıyla 5,5715'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,6 değer kaybıyla 5,5390'dan işlem görüyor.

Şu dakikalarda avro/TL 6,2090 ile bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,7405 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1208, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dünkü rezerv artırıcı adımları ile döviz kurlarının sakin bir seyir izlediğini söyledi.

Dün, açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 16,65'e yükselmesine karşın TL'de sert bir hareketin görülmediğini kaydeden analistler, TCMB'nin attığı adımların bunda önemli rol oynadığını belirtti.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası ABD Hazine Bakanlığı Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etti.

Çin Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ise Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İki ülke arasında artan gerilimin piyasalardaki risk algısını yükselttiğini belirten analistler, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin arttığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de, JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 5,5290 ve 5,4860'ın destek, 5,6050'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:39
  1. Dolar/TL
  2. Piyasalar

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