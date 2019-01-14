Dolar/TL, 5,5340 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 5,5340 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,4065-5,5030 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 5,4631'den tamamladı.

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların etkisiyle yükselirken, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kazancıyla 5,5340 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 yükselişle 6,3550'den, sterlin/TL de yüzde 1,3 artışla 7,1158'den işlem görüyor. Avro/TL paritesi yüzde 0,15 artışla 1,1468, dolar endeksi ise yatay bir seyirle 95,58 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde azaldığını belirterek, yurt dışında Avro Bölgesi kasım ayı sanayi üretim verisinin takip edileceğini bildirdi.

Suriye'ye yönelik açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını vurgulayan analistler, İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasının yarın parlamentoda oylanmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,48'in destek konumuna geldiğini, 5,55 ve 5,60'ın direnç olarak izleneceğini bildirdi.