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Dolar/TL, 5,4280 seviyesinde işlem görüyor

Güne yatay bir seyirle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,4280 seviyesinde dengelendi

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:49
Dolar/TL, 5,4280 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4350 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4255-5,4695 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 5,4365'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybıyla 5,4280'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,11 azalışla 6,1951'den, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kaybıyla 6,9820'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,05 azalışla 1,1406, dolar endeksi de yüzde 0,06 düşüşle 95,94 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması, dün İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi. Oylama sonrası sterlin/dolar paritesi, 1,2668'e gerilemesinin ardından bugün 1,2882 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı, Suriye ve Brexit'e ilişkin gelişmeler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,50'nin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:49
  1. Brexit
  2. Dolar/TL
  3. döviz
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