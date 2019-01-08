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Dolar/TL, 5,3970 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,3970 seviyesinden alıcı buluyor

08 Ocak 2019 Salı 09:50
Dolar/TL, 5,3970 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3970 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3163'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek 5,4127'yi gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 5,3852'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,22 artışla 5,3970 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 azalışla 6,1740'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,16 değer kazancıyla 6,8965'ten satılıyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmeleri ve ABD'li heyetin Türkiye'de gerçekleştireceği Suriye ile ilgili görüşmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyetin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,34'ün destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,28 ve 5,24'ün gündeme geleceğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:50
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